В Свердловской области высадят 55 гектаров леса
Сегодня, 09:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Средний Урал примет участие во всероссийской акции «Живи, лес!». В рамках нее в 30 лесничествах региона высадят молодые деревья, сообщает правительство Свердловской области.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В рамках акции будет высажено 55 гектаров леса, кроме того, запланирована уборка лесных территорий с привлечением лесничеств, школьников и общественников.
Основной площадкой для посадки деревьев станет участок в Билимбаевском лесничестве, там смогут принять до 150 волонтеров и высадить более восьми тысяч сосен.
Напомним, что в Свердловской области в рамках направления «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» только в этом году будет высажено более 27 тысяч гектаров леса.
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