В Свердловской области высадят 55 гектаров леса

В рамках акции будет высажено 55 гектаров леса, кроме того, запланирована уборка лесных территорий с привлечением лесничеств, школьников и общественников.

Основной площадкой для посадки деревьев станет участок в Билимбаевском лесничестве, там смогут принять до 150 волонтеров и высадить более восьми тысяч сосен.