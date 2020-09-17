Уход за тяжелобольными

Прежде всего, надо составить четкий распорядок дня, чтобы организовать не только время вашего подопечного, но и своё собственное. Важно также создать все условия для ухода за лежачим больным или престарелым человеком. Лучше всего провести всю подготовку до его выписки из больницы — все необходимое вы можете заказать на портале apteka.ru. Вам потребуются следующие предметы.