Уход за тяжелобольными

Уход за тяжелобольными

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Уход за тяжелобольными и престарелыми людьми как правило ложится на плечи близких и это в корне меняет привычный образ жизни. Как организовать уход за больным так, чтобы ему было хорошо, а тому, кто взял на себя заботы — хоть немного легче? Попробуем разобраться.

Прежде всего, надо составить четкий распорядок дня, чтобы организовать не только время вашего подопечного, но и своё собственное. Важно также создать все условия для ухода за лежачим больным или престарелым человеком. Лучше всего провести всю подготовку до его выписки из больницы — все необходимое вы можете заказать на портале apteka.ru. Вам потребуются следующие предметы.

  1. Подкладное судно или, по-простому “утка”. Она может быть изготовлена из резины или из полимерных материалов. Судно должно быть с отверстием, чтобы содержимое можно было легко вылить. Если же больной не может контролировать мочеиспускание и дефекацию, то вам пригодятся подгузники для взрослых и пеленки.
  2. Влажные салфетки без отдушек, ватные тампоны, косметические средства, бумажные и тканевые полотенца. Они будут необходимы для регулярных гигиенических процедур. Лежачему больному необходимы мытье головы и всего тела, а также ежедневные подмывания, уход за кожей, ногтями, полостью рта, глазами
  3. Противопролежневый матрац. У лежачего больного высок риск образования пролежней, а этот вид матрацев обеспечивает доступ воздуха ко всем частям тела благодаря множеству воздушных камер. К сожалению, стоит он недешево, и, если нет возможности его приобрести, то приготовьте средства для предотвращения пролежней – кремы, мази, аэрозоли.

Если больной пошел на поправку и начинает вставать, то, скорее всего, вам понадобятся приспособления для мобильности и реабилитации. Подходящие товары можно найти на apteka.ru: костыли, трости, ходунки и кресла-коляски. На сайте вы сможете выбрать изделие, подходящее по весу, высоте, размеру и допустимой нагрузке.

Кроме того, в комплексной реабилитации пригодятся ортопедические изделия: компрессионное белье, стельки, бандажи, пояса, наколенники и корректоры осанки помогут больным стоять и двигаться. Все эти изделия тоже можно найти на сайте apteka.ru.

Уход за тяжелобольными близкими потребует от вас много сил — и физических, и моральных, поэтому так важно использовать средства, которые хоть немного уменьшат нагрузку. Будьте терпеливы, любите своих близких и берегите себя.

больныеуходаптека.ру
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