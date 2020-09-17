Прежде всего, надо составить четкий распорядок дня, чтобы организовать не только время вашего подопечного, но и своё собственное. Важно также создать все условия для ухода за лежачим больным или престарелым человеком. Лучше всего провести всю подготовку до его выписки из больницы — все необходимое вы можете заказать на портале apteka.ru. Вам потребуются следующие предметы.
Если больной пошел на поправку и начинает вставать, то, скорее всего, вам понадобятся приспособления для мобильности и реабилитации. Подходящие товары можно найти на apteka.ru: костыли, трости, ходунки и кресла-коляски. На сайте вы сможете выбрать изделие, подходящее по весу, высоте, размеру и допустимой нагрузке.
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Уход за тяжелобольными близкими потребует от вас много сил — и физических, и моральных, поэтому так важно использовать средства, которые хоть немного уменьшат нагрузку. Будьте терпеливы, любите своих близких и берегите себя.