Уральские эпидемиологи признали будку для дезинфекции опасной

По словам экологов, такие сооружения запрещены ВОЗ. По его рекомендации не рекомендуется орошение людей дезинфицирующими средствами в дезинфекционных тоннелях, палатках или камерах. Такой способ оказывает плохое физическое и психологическое воздействие, кроме того, применяемые препараты могут быть токсичными.