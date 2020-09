Уральские эпидемиологи признали будку для дезинфекции опасной

Уральские эпидемиологи признали опасной будку для дезинфекции у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, сообщает Е1.

По словам экологов, такие сооружения запрещены ВОЗ. По его рекомендации не рекомендуется орошение людей дезинфицирующими средствами в дезинфекционных тоннелях, палатках или камерах. Такой способ оказывает плохое физическое и психологическое воздействие, кроме того, применяемые препараты могут быть токсичными. Также в России есть рекомендация по применению аэрозольной дезинфекции в которой указано, что препараты могут распыляться только при отсутствии людей. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, они не планировали эксплуатацию будки для дезинфекции до оформления документации. Напомним, что дезинфицирующая будка появилась на железнодорожном вокзале Екатеринбурга в начале сентября. Устройство служит для дезинфекции одежды, у него есть противопоказания к применению. В Екатеринбурге пассажиров РЖД продезинфицируют в будке

