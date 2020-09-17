Уральские эпидемиологи признали будку для дезинфекции опасной

Уральские эпидемиологи признали будку для дезинфекции опасной

Сегодня, 12:22Здоровье и экологияPhoto: Е1
Уральские эпидемиологи признали опасной будку для дезинфекции у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, сообщает Е1.

По словам экологов, такие сооружения запрещены ВОЗ. По его рекомендации не рекомендуется орошение людей дезинфицирующими средствами в дезинфекционных тоннелях, палатках или камерах. Такой способ оказывает плохое физическое и психологическое воздействие, кроме того, применяемые препараты могут быть токсичными.

Также в России есть рекомендация по применению аэрозольной дезинфекции в которой указано, что препараты могут распыляться только при отсутствии людей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, они не планировали эксплуатацию будки для дезинфекции до оформления документации.

Напомним, что дезинфицирующая будка появилась на железнодорожном вокзале Екатеринбурга в начале сентября. Устройство служит для дезинфекции одежды, у него есть противопоказания к применению.

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