Канделаки раскритиковала родителей-антипрививочников мальчика из Верхней Пышмы

Телеведущая Тина Канделаки недоумевает, почему родители не сделали прививку от столбняка 5-летнему мальчику, спасенному уральскими медиками в Верхней Пышме. Теледива считает, что в век поголовной вакцинации от большинства заболеваний, заболеть столбняком — это нонсенс.

В своем Telegram-канале Тина Канделаки написала, что мода на отказ от профилактических прививок приводит к тяжелым последствиям в будущем. Чаще всего от такого решения родителей-антипрививочников страдают невиновные дети. Телеведущая призвала родителей пострадавшего от столбняка в Свердловской области пятилетнего мальчика объяснить свое нежелание делать ребенку профилактические прививки. Она также рассказала, что в различных соцсетях появилось движение «чисткокровок». Так называет себя сообщество людей сознательно отказавшихся от прививок от COVID-19 во время пандемии. Напомним, врачи Верхней Пышмы Свердловской области успели спасти 5-летнего мальчика, подхватившего столбняк после падения с велосипеда. Ребенок лежал в медикаментозной коме под аппаратом ИВЛ. Случай заболевания столбняком впервые после 17-летнего «перерыва» выявлен на Урале

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