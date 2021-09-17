Канделаки раскритиковала родителей-антипрививочников мальчика из Верхней Пышмы

Канделаки раскритиковала родителей-антипрививочников мальчика из Верхней Пышмы
Канделаки раскритиковала родителей-антипрививочников мальчика из Верхней Пышмы
Сегодня, 15:06Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Телеведущая Тина Канделаки недоумевает, почему родители не сделали прививку от столбняка 5-летнему мальчику, спасенному уральскими медиками в Верхней Пышме. Теледива считает, что в век поголовной вакцинации от большинства заболеваний, заболеть столбняком — это нонсенс.

В своем Telegram-канале Тина Канделаки написала, что мода на отказ от профилактических прививок приводит к тяжелым последствиям в будущем. Чаще всего от такого решения родителей-антипрививочников страдают невиновные дети.

Телеведущая призвала родителей пострадавшего от столбняка в Свердловской области пятилетнего мальчика объяснить свое нежелание делать ребенку профилактические прививки.

Она также рассказала, что в различных соцсетях появилось движение «чисткокровок». Так называет себя сообщество людей сознательно отказавшихся от прививок от COVID-19 во время пандемии.

Напомним, врачи Верхней Пышмы Свердловской области успели спасти 5-летнего мальчика, подхватившего столбняк после падения с велосипеда. Ребенок лежал в медикаментозной коме под аппаратом ИВЛ.

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Свердловская областьпрофилактикапрививкиТина Канделаки
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