Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела

Жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, которые прошли вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной», в Роспотребнадзоре предложили пройти обследование на наличие антител, сообщили в региональном ведомстве.

Для проведения исследования применяются специальные системы «SARS-CoV-2-IgG Вектор». Они разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета после введения вакцины. В ведомстве добавили, что проводиться исследование будет бесплатно. Так, в Нижнем Тагиле можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Обследование будет проводиться с 14 по 24 сентября с 08.00 до 10.00 ежедневно, кроме выходных дней. При себе пациенту нужно иметь паспорт, сертификат о прохождении вакцинации и СНИЛС. Отмечается, что оценку уровня антител рекомендуется проводить не ранее чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.

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