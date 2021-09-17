Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела

Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела
Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела
Сегодня, 15:54Здоровье и экологияФото: 1MI
Жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, которые прошли вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной», в Роспотребнадзоре предложили пройти обследование на наличие антител, сообщили в региональном ведомстве.

Для проведения исследования применяются специальные системы «SARS-CoV-2-IgG Вектор». Они разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета после введения вакцины.

В ведомстве добавили, что проводиться исследование будет бесплатно.

Так, в Нижнем Тагиле можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Обследование будет проводиться с 14 по 24 сентября с 08.00 до 10.00 ежедневно, кроме выходных дней.

При себе пациенту нужно иметь паспорт, сертификат о прохождении вакцинации и СНИЛС. Отмечается, что оценку уровня антител рекомендуется проводить не ранее чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Нижний Тагил
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