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Новости Нижнего Тагила

Повара курят в кухонной одежде у мусорных баков торгового центра «Райт» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 октября 2017, 18:30Добавить новость
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Повара торгового центра «Райт» на ул. Юности в Нижнем Тагиле курят около мусорных баков. Они выходят на перекур в той же одежде (головных уборах), что работают на кухне.

Возмутился курением поваров рядом с местом складирования бытовых отходов один из жителей Дзержинского района Нижнего Тагила. 

 

Повара в «Райте» курят в одежде (чепчиках) около мусорных бачков на Вагонке на Юности, 16, -- сообщил тагильчанин Артём редакции TagilCity.ru. 


По словам специалистов, работающих в сфере общественного питания Нижнего Тагила, при выходе на перекур поварам разрешено не снимать головной убор.

 

При выходе не перекур повара обязаны надевать поверх фартука специальный халат, предназначенный для подсобных помещений или улицы. Головной убор разрешено не снимать. Однако обувь для работы на кухне и перекуров на улице должна быть разной, -- отметила управляющая одним из ресторанов Нижнего Тагила Анастасия. 


О взгляде Роспотребнадзора на курение поваров в кухонной одежде и головных уборах близ мест складирования отходов портал TagilCity.ru расскажет в ближайшее время. 

 

Нижний Тагил,повара,курение,санитарные нормы,гигиена,общественное питание,улица Юности,Райт,ВагонкаНижний Тагил,повара,курение,санитарные нормы,гигиена,общественное питание,улица Юности,Райт,Вагонка
Фото: 17 октября, 2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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