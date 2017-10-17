Врачи тренировались спасать недоношенных детей на поросятах в Екатеринбурге (ФОТО)

Обучение проходило на базе ветеринарного факультета УрГАУ, передает E1.ru. По словам специалистов, молодые свиньи имеют общие показатели здоровья с детскими.



Чтобы попрактиковаться в умении спасать человеческие жизни, поросятам вводили наркоз и представляли различные клинические ситуации. При этом вёлся контроль пульса, дыхания и температуры тела. Аппаратура использовалась та же, что и в реальных условиях.



Отметим, что НИИ ОММ специализируется, в том числе, на реанимации недоношенных детей, чья масса тела при рождении не превышает 1,5 кг. В прошлом году на свет появились 125 детей с весом не более полтора килограмма и 92 малыша с весом до килограмма.