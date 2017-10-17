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Новости Нижнего Тагила

Врачи тренировались спасать недоношенных детей на поросятах в Екатеринбурге (ФОТО)

17 октября 2017, 07:00Добавить новость
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В столице Урала в НИИ ОММ врачи со всего региона накануне тренировались реанимировать недоношенных новорождённых. Они отрабатывали умения на поросятах.

Обучение проходило на базе ветеринарного факультета УрГАУ, передает E1.ru. По словам специалистов, молодые свиньи имеют общие показатели здоровья с детскими.

Чтобы попрактиковаться в умении спасать человеческие жизни, поросятам вводили наркоз и представляли различные клинические ситуации. При этом вёлся контроль пульса, дыхания и температуры тела. Аппаратура использовалась та же, что и в реальных условиях.

 

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Фото: E1.ru


Отметим, что НИИ ОММ специализируется, в том числе, на реанимации недоношенных детей, чья масса тела при рождении не превышает 1,5 кг. В прошлом году на свет появились 125 детей с весом не более полтора килограмма и 92 малыша с весом до килограмма.

 
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