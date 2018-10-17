Дети из 4 уральских городов с неблагоприятной экологией пройдут медобследование
Сегодня, 20:49Здоровье и экология
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Полтора миллиона рублей выделит Роспотребнадзор на обследование и реабилитацию детей из муниципалитетов Свердловской области с неблагоприятной экологической ситуацией.
Медицинское обследование смогут пройти дети из Красноуральска, Каменска-Уральского, Ревды, Краснотурьинска. Обследование должно закончиться до декабря 2018 года. Выбранный подрядчик организует осмотр врачей-специалистов: психолога, эндокринолога, аллерголога. Кроме того, дети сдадут анализы крови и НСТ-тесты, сделают УЗИ щитовидной железы.
Если возникнет необходимость, маленьких пациентов госпитализируют в медучреждение вместе с родителями.
Отмечается, что названные города находятся в зоне риска по загрязнению воздуха, воды и почвы промышленными предприятиями, работающими в области цветной металлургии, сообщает «Мой город».
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