Дети из 4 уральских городов с неблагоприятной экологией пройдут медобследование

Медицинское обследование смогут пройти дети из Красноуральска, Каменска-Уральского, Ревды, Краснотурьинска. Обследование должно закончиться до декабря 2018 года. Выбранный подрядчик организует осмотр врачей-специалистов: психолога, эндокринолога, аллерголога. Кроме того, дети сдадут анализы крови и НСТ-тесты, сделают УЗИ щитовидной железы.

Если возникнет необходимость, маленьких пациентов госпитализируют в медучреждение вместе с родителями.