«Принято в работу»: Роспотребнадзор проверит Демидовскую ЦГБ Нижнего Тагила
Роспотребнадзор проведет проверку в Демидовской центральной городской больнице Нижнего Тагила по факту курения в коридоре отделения.
Сообщение о курении в стенах лечебного учреждения принято в работу Нижнетагильским ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Ранее пациентка гнойно-хирургического отделения ДЦГБ на Горошникова, 37 была вынуждена прервать стационарное лечение. По ее словам, в отделении курили в коридоре и в туалетной комнате, несмотря на Федеральный закон и правила, которые запрещают табакокурение в медучреждении. После жалобы администрация Демидовской больницы попросила пациентку понять «контингент», который курит в стационаре.
Ответ на запрос редакции TagilCity.ru о принятых мерах против курильщиков в стенах медучреждения администрация ДЦГБ не дала.
Отдел по защите прав потребителей Роспотребнадзора Нижнего Тагила проведет проверку в Демидовской ЦГБ на основании публикации в СМИ.