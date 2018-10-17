«Принято в работу»: Роспотребнадзор проверит Демидовскую ЦГБ Нижнего Тагила

Сообщение о курении в стенах лечебного учреждения принято в работу Нижнетагильским ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Ранее пациентка гнойно-хирургического отделения ДЦГБ на Горошникова, 37 была вынуждена прервать стационарное лечение. По ее словам, в отделении курили в коридоре и в туалетной комнате, несмотря на Федеральный закон и правила, которые запрещают табакокурение в медучреждении. После жалобы администрация Демидовской больницы попросила пациентку понять «контингент», который курит в стационаре.