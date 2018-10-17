Туберкулез у учеников кадетской школы в Нижнем Тагиле не обнаружен

Учащиеся кадетской школы прошли медицинское обследование. Напомним, что сдавать анализы дети были направлены после того, как водитель школьного автобуса был отправлен на лечение с предварительным диагнозом «туберкулез».

Слава Богу! У нас ничего не обнаружили,сообщила редакции TagilCity.ru одна из родительниц.

Также, со слов женщины, у остальных учеников заболевание не обнаружено.

В школе ничего такого не сообщали, все спокойно,поделилась родительница.