Туберкулез у учеников кадетской школы в Нижнем Тагиле не обнаружен
Сегодня, 11:14Здоровье и экологияЮлия Суворова
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У учеников кадетской школы №21 в Нижнем Тагиле туберкулез не обнаружен.
Сюжеты: Нижний Тагил
Учащиеся кадетской школы прошли медицинское обследование. Напомним, что сдавать анализы дети были направлены после того, как водитель школьного автобуса был отправлен на лечение с предварительным диагнозом «туберкулез».
Слава Богу! У нас ничего не обнаружили,сообщила редакции TagilCity.ru одна из родительниц.
Также, со слов женщины, у остальных учеников заболевание не обнаружено.
В школе ничего такого не сообщали, все спокойно,поделилась родительница.
Получить оперативные комментарии от заместителя директора по АХЧ Альберта Перфильева не удалось.
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