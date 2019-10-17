МЧС предупреждает свердловчан о заморозках, мокром снеге и гололедице
Сегодня, 17:29Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Днём и ночью 18 октября местами в Свердловской области ожидаются обильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица, сообщает региональное ГУ МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Температура воздуха днём составит -1... +4 градуса, ночью до -8 градусов. Сильный снег с налипанием ожидается в Артинском ГО, Ачитском ГО, Красноуфимском округе, Первоуральске, Ревде, Горноуральском ГО, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Невьянском ГО, Нижнесергинский районе, Полевском ГО и Шалинском ГО.
Спасатели просят жителей области быть внимательными и осторожными. В случае возникновения ЧС звонить по номеру 112.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей