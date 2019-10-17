Тагил просит Путина и Минприроды начать очистку Черноисточинского пруда в 2020 году

Черноисточинский пруд снабжает водой Гальяно-горбуновский массив, но качество воды оставляет желать лучшего. В начале октября в нём массово погибла рыба, а вода приобрела зелёный цвет, что уже происходило в 2016 году. Проверка выявила, что это случилось из-за резкого роста сине-зелёных водорослей, а мор произошёл из-за нехватки кислорода в воде. В мэрии Нижнего Тагила при поддержке свердловского Минприроды разработали проект реабилитации пруда, который, по словам чиновников, находится на рассмотрении Федерального агентства водных ресурсов России (Росводресурс).

За последний год мы проделали огромную работу по разработке проекта реабилитации Черноисточинского пруда. По плану он будет профинансирован в 2021 году, но там масштабный проект, который реализуется не за один день, поэтому мы отправили проект на рассмотрение как можно быстрее: надеемся, что средства будут выделены в следующем году, и мы сможем приступить к реабилитации пруда,рассказал TagilCity.ru руководитель отдела администрации Нижнего Тагила по экологии Алексей Сергеев.

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Депутат Госдумы Алексей Балыбердин сообщил, что тоже отправил соответствующий запрос министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину и встретился с главой Росводресурса Натальей Сологуб, чтобы показать фотографий, отображающих состояние Черноисточинского пруда.

Надо сказать, кадры произвели на собеседницу впечатление. В итоге появились встречные предложения, которые вполне могут поспособствовать выделению федеральных средств, возможно, уже в первом квартале 2020 года,написал Алексей Балыбердин на своей странице «ВКонтакте».

Депутат ГД Балыбердин встретился с главой Росводресурса Фото: "Вконтакте" Алексея Балыбердина

Кроме того, накануне, 16 октября, возле здания мэрии Нижнего Тагила стартовал трёхдневный пикет за реабилитацию Черноисточинского пруда в 2020 году. Организатор — общественник Андрей Волегов — собирает на Театральной площади у памятника Черепановым подписи, которые будут направлены президенту России Владимиру Путину с просьбой начать финансирование проекта уже в следующем году.

Будем собирать подписи до 18 октября включительно, каждый день, с 16:00 до 18:00,заявил Андрей Волегов.

Тагильский общественник собирает подписи для президента РФ Владимира Путина Фото: tagilcity.ru

Пикет был согласован в мэрии Нижнего Тагила. Чиновники заверили, что окажут общественнику содействие.

Напомним, 12 октября в Нижнем Тагиле прошёл Народный сход, на котором организаторы также заявляли о проблемах в Черноисточинском пруду. На нём в частности выступил начальник отдела экологии Алексей Сергеев, который сообщил, что сейчас вода, поступающая тагильчанам из Черноисточинского пруда, соответствует требованиям Санпина, однако подтвердил, что водоём нуждается в реабилитации.