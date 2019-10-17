Синоптики обещают тагильчанам снег в конце неделе
Сегодня, 09:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в Нижнем Тагиле в конце этой недели ожидается снег.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу днем воздух прогреется до +1 градуса, снег, ветер — до 10 метров в секунду. В ночные часы -4 градуса.
В субботу днем ожидается до -2 градусов, ясно, без осадков В ночные часы столбик термометра опустится до -9 градусов.
В воскресенье днем +1 градус, переменная облачность. Ветер — до 14 метров в секунду. Ночью до -9 градусов.
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