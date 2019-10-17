В Свердловской области откажутся от старой схемы обращения с ТКО
Сегодня, 21:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижний Тагил не будут свозить отходы из соседних городов, сообщает «Правда УрФО».
В ближайшее время в Свердловской области планируется изменение территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Планируется использовать старые полигоны.
По словам замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, в федеральное законодательство внесены поправки, которые позволяют работать с полигонами, незарегистрированными в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО).
Таким образом, мы отказываемся от транспортировки отходов на полигон Нижнего Тагила из соседних муниципалитетов. Кушва, Нижняя Салда, Нижнетуринск, и Качканар останутся на своих площадках. Мы выбрали 17 полигонов, которые исторически принимали отходы, но у них есть сложности по документации, рассказал Егор Свалов.
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