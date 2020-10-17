Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле

Разобрали ситуацию в ЦГБ № 1, где появилась проблема с очередью на КТ. Антикризисный управляющий от министерства составил схему маршрутизации больных, что снизило время ожидания в очереди для пациентов. Был организован трансфер на автобусах на обследование в другие больницы: городскую инфекционную больницу, Демидовскую больницу и ЦГБ №4.