Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле

Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:05Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Министерство здравоохранения Свердловской области перераспределило потоки нуждающихся в КТ пациентов из ЦГБ №1 в другие больницы, сообщает пресс-служба минздрава.

Разобрали ситуацию в ЦГБ № 1, где появилась проблема с очередью на КТ. Антикризисный управляющий от министерства составил схему маршрутизации больных, что снизило время ожидания в очереди для пациентов. Был организован трансфер на автобусах на обследование в другие больницы: городскую инфекционную больницу, Демидовскую больницу и ЦГБ №4.

При выявлении диагноза КТ1 (Уплотнение легочной ткани менее 25%) больных будут направлять к терапевту, а КТ2-КТ3 (с уплотнением 25%-50% и 50%-70% соответственно) госпитализируют до получения результатов теста на коронавирус.

С целью разгрузить больницу, пациентов в стабильном состоянии перенаправят в санаторий Руш и Психиатрическую больницу № 7 Нижнего Тагила, где оборудованы места для лечения больных с COVID-19. Пациентов в состоянии средней и тяжелой степенью тяжести переведут в инфекционную больницу.

Напомним, тагильчане начали жаловаться на длительное ожидание в очереди на КТ в ЦГБ № 1. Некоторые пациенты провели в больнице 12 часов. Для выявления признаков пневмонии в городе использовались два из пяти имеющихся аппаратов КТ. Редакцией TagilCity.ru были рассмотрены возможные варианты решения сложившейся ситуации. Предлагалось пересмотреть план маршрутизации больных и направить пациентов в другие больницы, где имеются необходимые для обследования аппараты компьютерной томографии.

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