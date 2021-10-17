10 очагов тления торфяника под Екатеринбургом ликвидировано за сутки

10 очагов тления торфяника под Екатеринбургом ликвидировано за сутки
10 очагов тления торфяника под Екатеринбургом ликвидировано за сутки
Сегодня, 19:16Здоровье и экологияФото: 1МI
Сейчас тлеют еще 17 очагов в Солнечном под Екатеринбургом. Пожарные МЧС круглосуточно проливают торфяник, были организованы два искусственных водоема для заправки пожарной техники.

На месте тления торфяника в Солнечном под Екатеринбургом сейчас работают 292 пожарных и 50 единиц пожарной техники. Недалеко от места тления организован мобильный городок жизнеобеспечения, где спасатели принимают пищу и отдыхают между сменами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели провели опашку периметра торфяника длиной 1,5 километра. В воскресенье вечером к месту пожара также должен прибыть насосно-рукавный комплекс «ШКВАЛ». Также рядом с ним сделают жилой модуль, в котором смогут отдыхать пожарные,рассказал начальник регионального Главного управления МЧС России Виктор Теряев.

Напомним, торфяник в Солнечном под Екатеринбургом тлеет уже вторую неделю. Жители уральской столицы жалуются на едкий смог, повисший над городом. В микрорайоне Солнечный введен локальный режим ЧС.

Сюжеты:
Екатеринбург
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