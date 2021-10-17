Масляное пятно и мертвая рыба: Екатеринбуржцы пожаловались на слив мазута в Патрушиху

Напомним, в конце лета текущего года в водах Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле были обнаружены сотни погибших лещей. В региональном отделении Рыбохраны предположили, что рыба могла погибнуть от ленточного червя. Однако позже эта информация ведомством была опровергнута.