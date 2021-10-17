Очередной антирекорд: COVID-19 подтвердился у еще 590 свердловчан

Новый суточный антирекорд по заболевшим коронавирусом побит в Свердловской области. На 17 октября еще у 590 свердловчан подтвердился SARS-CoV-2.

Заболеваемость COVID-19 в регионе идет по нарастающей. Прирост заболевших составил 590 человек Такие цифры приводит оперштаб Свердловской области. 125 вновь заболевших из Екатеринбурга. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 148,3 тысяч случаев коронавируса. В России на 17 октября количество заболевших выросло на 34 303 человека. При этом общее число зафиксированных случаев COVID-19 в РФ приблизилось к 8 миллионам человек. Смертность от коронавируса остается на высоком уровне В Свердловской области за последние сутки от COVID-19 скончалось 37 человек. Таким образом общее число зафиксированных смертей составляет 7010 летальных исходов. В целом по России количество умерших от коронавируса составляет 997 человек. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 223 312 человек. Общее количество выздоровевших в РФ практически сравнялось с количеством заболевших В Свердловской области из стационаров по выздоровлению выписано 413 свердловчан. Общее число выписанных в регионе пациентов достигло 135 745. За прошедшие сутки в России в связи с выздоровлением выписано 18 717 человек. Напомним, губернатор Евгений Куйвашев пояснил, как и когда будут использоваться QR-коды в Свердловской области. О работе системы QR-кодов в свердловских «свободных зонах» рассказал губернатор

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