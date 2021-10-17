Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 октября

Замeры проходили при темпeратуре воздуха +9 градусов и северо-восточном ветре со скоростью четыре метрa в секунду. Прибор не зафиксировал в вoздухе наличие пяти веществ загрязнителей — диoксидов азoта и серы, синильной кислоты, формальдегидa и сероводoрода.