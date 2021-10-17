Превышение ПДК, нарушения на Чусовой и ЧС из-за смога. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

На прошедшей неделе газоанализатор редакции TagilCity.ru в течение двух дней фиксировал в Нижнем Тагиле превышение диоксида азота. Об этих и других эко-событиях города и региона, читайте в наших экологических итогах.

Во время ежедневных замеров воздуха на ж/д вокзале прибор показал превышение диоксида азота 11 октября — в 2,5 раза (0,5 мг/м3 при ПДК в 0,2 мг/м3) и 12 октября в 1,5 раза (0,3 мг/м3 при ПДК в 0,2 мг/м3). При этом во время текущих замеров газоанализатор фиксировал в воздухе и другие вещества-загрязнители — диоксид серы, формальдегид и сероводород. Но после контрольных 20-минутных замеров их значения оставались нулевыми. Превышение диоксида азота в 2,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 11 октября Оказалось, что почти 1,5 тысячи свердловских предприятий не подали документы в Роспотребнадзор для определения границ санитарно-защитных зон. Хотя должны были это сделать до 1 октября. Согласно закону, если в границах санитарно-защитной зоны есть жилые дома и социальные объекты, то предприятия обязаны возмещать владельцам сооружений причиненный вред или снижать влияние на экологию в данных зонах. А в Нижнем Тагиле до сих пор не установлена СЗЗ у крупнейшего загрязнителя воздуха — ЕВРАЗ НТМК. Последний раз называлась дата 31 декабря 2020 года, якобы до этого времени граница СЗЗ предприятия будет определена. Однако на сегодняшний день этого не сделано. 1,5 тысячи свердловских предприятий не выполнили требований Роспотребнадзора о СЗЗ После обращения тагильских общественников природоохранная прокуратура нашла в природном парке на реке Чусовой ряд существенных нарушений. Например, руководство парка н не полной мере проводит работу по выявлению и пресечению нарушений связанных с особым режимом парка; размещение автокемпинга на берегу нарушает водоохранное законодательство; знаки, информирующие о нахождении в особой охраняемой природной зоне, установлены не в полной мере. Кроме того, были выявлены нарушения при выдаче разрешений на охоту. А за организацию земляных работ в целях реконструкции подъезда к месту пожарного забора воды на реке Чусовая в районе поселка Еква руководству парка грозит административное наказание. Природоохранная прокуратура нашла «существенные» нарушения в парке «Река Чусовая» В Екатеринбурге на прошедшей неделе один из районов города стал зоной ЧС. Солнечный район окутал густой смог от горящих торфяников. Видимость на улицах была всего несколько метров. В местной школе отменили занятия, а сотрудники ГИБДД перекрыли подъезды в район. В Роспотребнадзоре рекомендовали горожанам не выходить на улицу и закрывать окна. Специалисты взяли пробы воздуха и выявили в нем превышение показателей по оксиду углерода, мелкодисперсной пыли и взвешенным веществам в два раза. Опасным из-за дыма признан воздух в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter