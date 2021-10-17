Реаниматолог красной зоны из Екатеринбурга рассказал, как умирают пациенты с COVID-19

Врач-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга рассказал о причинах высокой смертности от коронавируса и состоянии пациентов в реанимации. Рекорды по количеству тяжелых больных побиты, а количество занятых коек в стационарах растет. Причин медик называет несколько.

Свое обращение к свердловчанам реаниматолог Игорь Николаев из Екатеринбурга опубликовал на одной из страниц в соцсетях — по словам медика, писать такую информацию без согласования с руководством клиники нельзя. Поэтому свердловчанин решил обратиться к уральцам из соцсетей. Однако в общем и целом картина на сегодняшний день весьма печальная. Количество госпитализируемых пациентов очень большое. Пациенты болеют, и болеют тяжело. Летальность огромная. Мне практически каждый день приходится сообщать родственникам пациентов о смерти и объяснять, что произошло и почему. Видеть и слышать их реакцию — один из самых тяжелых аспектов работы, пишет Николаев. Медик рассказал, как страшно смотреть на пациентов, пришедших за неделю до смерти в стационар своими ногами. Особенно запоминается их смех, улыбки и шутки. Поверьте, хоронить пациента, который неделю назад зашел в отделение своими ногами, улыбался, шутил и жаловался на слабость с температурой и, несмотря на применение всех существующих методов интенсивной терапии, дорогостоящих препаратов и круглосуточный контроль, сгорел буквально на глазах, не просто страшно — это словами не передать, делится реаниматолог. Медик считает, что введение обязательной вакцинации и ограничений — это не способ испортить жизнь, а попытки спасти ее. Николаев подчеркнул, что своим отказом от вакцинации и СИЗ свердловчане создают проблемы только себе и своим близким. Медик призвал сохранять здравый смысл и взвешивать все за и против в вопросах коронавируса. Иногда я жалею, что у нас нет возможности провести экскурсию по инфекционной реанимации. Там можно было бы получить исчерпывающие ответы на все вопросы сразу, подытожил Николаев. Напомним, в Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Обязательная вакцинация против COVID-19 будет расширена в Свердловской области

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