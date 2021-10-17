Универсальная спортплощадка открыта на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле

Открытие нового спортивного комплекса приурочено к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский рабочий».
Открывали спорткомплекса на территории школы № 13 глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, начальник управления образования города Татьяна Удинцева, депутат горДумы Владимир Антонов, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Школа была открыта 54 года назад, в ней обучаются сейчас 725 детей, среди которых 250 кадетов. На строительство площадки было затрачено порядка 6-ти миллионов рублей.
Наличие спортивной площадки позволит заниматься спортом в неизбалованном такими объектами поселке Северный. Пусть лучше дети проводят свободное время на площадке, чем они будут предоставлены сами себе. В ближайшее время начнется строительство такой же спортивной площадки между школами № 9 и № 35 на Вагонке,сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Вскоре там начнутся работы по установке опор и прокладке коммуникаций, а на следующий год спорткомплекс будет закончен.
Напомним, на днях была открыта реконструированная придомовая территория на улице Газетная в Нижнем Тагиле. Теперь здесь можно погулять с детьми или заняться спортом на универсальной площадке.