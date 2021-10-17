Универсальная спортплощадка открыта на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле

Универсальная спортплощадка открыта на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле
Универсальная спортплощадка открыта на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:50Здоровье и экологияФото: 1МI
Новый спорткомплекс в поселке Северный имеет футбольное поле, беговые дорожки, полосу препятствий, спортивные снаряды для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Для любителей волейбола и баскетбола также построена универсальная площадка.

Открытие нового спортивного комплекса приурочено к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский рабочий».

Открывали спорткомплекса на территории школы № 13 глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, начальник управления образования города Татьяна Удинцева, депутат горДумы Владимир Антонов, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Фото:личная страница Татьяны Удиновой в instagram

Школа была открыта 54 года назад, в ней обучаются сейчас 725 детей, среди которых 250 кадетов. На строительство площадки было затрачено порядка 6-ти миллионов рублей.

Наличие спортивной площадки позволит заниматься спортом в неизбалованном такими объектами поселке Северный. Пусть лучше дети проводят свободное время на площадке, чем они будут предоставлены сами себе. В ближайшее время начнется строительство такой же спортивной площадки между школами № 9 и № 35 на Вагонке,сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Вскоре там начнутся работы по установке опор и прокладке коммуникаций, а на следующий год спорткомплекс будет закончен.

Напомним, на днях была открыта реконструированная придомовая территория на улице Газетная в Нижнем Тагиле. Теперь здесь можно погулять с детьми или заняться спортом на универсальной площадке.

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