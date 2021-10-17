Успел вытащить изо рта ребёнка: екатеринбуржцы жалуются на атаку тараканов в жилищах

Несколько дней назад представитель управляющей компании и жильцы дома спускались в подвал, в котором, со слов уральцев, тараканы буквально кишили на стенах и потолке. Прошедшим летом жители дома сами скидывались на обработку подъезда, которая помогла не надолго. Теперь в подвале появились и крысы.