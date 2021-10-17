Успел вытащить изо рта ребёнка: екатеринбуржцы жалуются на атаку тараканов в жилищах

Жители многоэтажного дома на улице Бородина, 4, на Химмаше уже 4 года жалуются на наличие в их квартирах тараканов, после прошедшего лета насекомые буквально наводнили подъезды и квартиры уральцев, сообщает E1.
Несколько дней назад представитель управляющей компании и жильцы дома спускались в подвал, в котором, со слов уральцев, тараканы буквально кишили на стенах и потолке. Прошедшим летом жители дома сами скидывались на обработку подъезда, которая помогла не надолго. Теперь в подвале появились и крысы.
Собственник одной из квартир сообщил, что едва успел вытащить изо рта своего ребенка таракана. В управляющей компании пообещали в ближайшее время провести дезинфекцию в подвале дома.
Напомним, полчища тараканов несколько дней назад атаковали многоквартирный дом в Нижнем Тагиле. Насекомые появляются как в самих квартирах тагильчан, так и на придомовой территории. Проведенная санитарная обработка подвала помогла незначительно.