2 600 пакетов с засорёнными семенами моркови были сожжены в Свердловской области

В Свердловскую область поступила партия семян моркови «Королева осени» из Польши в количестве 1900 штук и 700 пакетов семян из Новой Зеландии под названием «Московская зимняя». В них специалисты обнаружили семена карантинного сорного растения Амброзии полыннолистной.