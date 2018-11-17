2 600 пакетов с засорёнными семенами моркови были сожжены в Свердловской области
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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На территории Свердловской области специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля были обнаружены некачественные семена моркови, которые впоследствии пришлось сжечь.
В Свердловскую область поступила партия семян моркови «Королева осени» из Польши в количестве 1900 штук и 700 пакетов семян из Новой Зеландии под названием «Московская зимняя». В них специалисты обнаружили семена карантинного сорного растения Амброзии полыннолистной.
Как сообщает «Областная газета», все 2 600 засорённых пакетов были уничтожены путём сжигания.
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