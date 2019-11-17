В Нижний Тагил придут морозы до -28 градусов

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По данным Гисметео, на следующей неделе в Нижнем Тагиле в ночные часы ожидаются морозы до -28 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 18 ноября, днем ожидается -6 градусов, осадки в виде снега. Ночью столбик термометра опустится до -20 градусов. Порывы ветра до 10 м/с.
19 ноября днем будет -23 градуса и ночью -28 градусов, осадков не ожидается.
В среду днем синоптики обещают -16 градусов в дневные часы, ночью похолодает до -26 градусов, небольшой снегопад.
21 ноября днем ожидается -13 градусов, в ночное время температура воздуха опустится до -19. В этот день синоптики также обещают снегопад и ветер до 14 м/с.
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