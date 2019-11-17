В Нижний Тагил придут морозы до -28 градусов

В понедельник, 18 ноября, днем ожидается -6 градусов, осадки в виде снега. Ночью столбик термометра опустится до -20 градусов. Порывы ветра до 10 м/с.

19 ноября днем будет -23 градуса и ночью -28 градусов, осадков не ожидается.

В среду днем синоптики обещают -16 градусов в дневные часы, ночью похолодает до -26 градусов, небольшой снегопад.