Глава ВОЗ о вакцине от COVID-19: «Она дополнит остальные инструменты, а не заменит»

По его словам, вначале доступ к вакцине будет ограниченным, так как существующая инфраструктура не позволяет произвести сразу миллиарды доз и доставить их к каждому человеку. Поэтому первыми, кто ее получит, будут врачи, люди старшего возраста и имеющие хронические заболевания, пишет «РИА Новости». Отмечается, что это снизит число заболевших, но не остановит развитие пандемии.