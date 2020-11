Глава ВОЗ о вакцине от COVID-19: «Она дополнит остальные инструменты, а не заменит»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса не остановит пандемию.

С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их,написал в Twitter Тедрос Адхан. По его словам, вначале доступ к вакцине будет ограниченным, так как существующая инфраструктура не позволяет произвести сразу миллиарды доз и доставить их к каждому человеку. Поэтому первыми, кто ее получит, будут врачи, люди старшего возраста и имеющие хронические заболевания, пишет «РИА Новости». Отмечается, что это снизит число заболевших, но не остановит развитие пандемии. Поэтому глава ВОЗ, как пишут «Новые известия» призвал даже после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование и изоляцию тех, у кого был выявлен коронавирус, а также вовлекать все больше людей в борьбу с распространением заболевания. Напомним, в марте 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. За все время, по данным университета Джона Хопкинса, выявлено 54,6 миллиона случаев заболевания во всем мире. Более 1,3 миллиона человек — скончались. Россия по количеству зараженных находится на четвертом месте. В стране подтверждено 1,9 миллиона случаев заболевания инфекцией. За сутки с 15 по 16 ноября подтверждено более 22 тысяч случаев заболевания.

