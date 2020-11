«Их бросили»: на Урале сын супругов с COVID-19 рассказал об отсутствии медпомощи

В Артемовском двое пенсионеров, заболевших коронавирусом остались без медицинской помощи. Об этом рассказал их сын.

Как рассказал порталу E1 мужчина, его отец заболел две недели назад. Он пришел в поликлинику, ему поставили диагноз «ОРЗ» и отправили на флюорографию. Он туда пришел, но врач сказала, что они никого не принимают, выгнали его. Выписали, рассказывает Сергей, сын супружеской пары. Он также рассказал, что до этого родители были на похоронах соседа, который скончался от коронавируса. Уже через несколько дней у пенсионеров проявился кашель, они начали задыхаться. При попытке вызвать скорую помощь, по словам сына, заявляли, что не выезжают и надо ждать врача. На третьи сутки, по утверждению сына, врача не было. Их просто бросили. Папа себя еще с утра 9 ноября чувствовал сносно, а в 14.00 мама звонит, говорит: «Папа лег, сказал, что ему очень плохо, не ест, не пьет, говорить не может, весь бледный», рассказывает мужчина. Ему удалось добиться, чтобы скорая помощь все-таки приехала и увезла отца на КТ. В результате, по словам Сергея, было выявлено 24% поражения легких. Его отцу дали выписку и отправили домой. Я стал «бить во все колокола», удалось через знакомых договориться, чтобы его положили в больницу в Екатеринбурге. Первые два дня был еще в норме, а потом его перевели в другое отделение под кислород, потому что состояние было очень плохое. А мама всё еще была дома, задыхалась, сказал Сергей. Мужчина рассказал, что обратился в Минздрав, после чего с ним связались медики и объяснили, что из-за отсутствия результатов тестирования на коронавирус его мать не могут госпитализировать. Однако через три дня мужчина добился проведения компьютерной томографии для матери, которая показала 25-25% поражения легких. Она была госпитализирована в больницу в Верхней Синячихе. Напомним, ранее пожилого жителя Среднеуральска, который заболел коронавирусом положили в больницу после публикаций в СМИ. У него развилась пневмония с 25% поражением легких. Однако в больнице его называли симулянтом и утверждали, что он может лечиться дома. Уральского пожилого «симулянта» с одним легким положили в больницу

