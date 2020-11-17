«Их бросили»: на Урале сын супругов с COVID-19 рассказал об отсутствии медпомощи

Я стал «бить во все колокола», удалось через знакомых договориться, чтобы его положили в больницу в Екатеринбурге. Первые два дня был еще в норме, а потом его перевели в другое отделение под кислород, потому что состояние было очень плохое. А мама всё еще была дома, задыхалась, сказал Сергей.