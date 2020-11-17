На Урале установлен новый рекорд осенней заболеваемости COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев инфекции, всего с начала пандемии — 1 971 013. Выздоровели за сутки 22 055 человек, всего из больниц выписали 1 475 904 пациенов. С начала пандемии скончались 33 931 человек, из них 442 за минувшие сутки.