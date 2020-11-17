На Урале установлен новый рекорд осенней заболеваемости COVID-19 за сутки

На Урале установлен новый рекорд осенней заболеваемости COVID-19 за сутки

Сегодня, 13:33Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за минувшие сутки выявили 349 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Такое же количество заболевших было зафиксировано 15 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировали 41 361 случай COVID-19.

459 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 206 — на аппаратах ИВЛ.

Из больниц выписан 351 человек, с начала пандемии выздоровели 33 519 пациентов.

Общее число выявленных летальных случаев — 907, из них восемь свердловчан скончались за сутки.

За последние сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев инфекции, всего с начала пандемии — 1 971 013. Выздоровели за сутки 22 055 человек, всего из больниц выписали 1 475 904 пациенов. С начала пандемии скончались 33 931 человек, из них 442 за минувшие сутки.

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