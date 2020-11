В Екатеринбурге на карантин закрывают часть школьных классов и групп в детских садах

В Екатеринбурге в 16 ноября несколько школ были переведены на дистанционное обучение, не успев вернуться с каникул.

Из-за сложной обстановки с коронавирусом в городе были переведены на удаленку девять классов из семи школ. Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городской департамент образования, из-за неблагополучной обстановки с COVID-19 были закрыты 49 групп в 40 детских садах, 39 групп в 29 садиках отправлены на карантин из-за ОРВИ. Ранее стало известно, что ученики первых-пятых классов будут учиться в обычном режиме. Остальных школьников перевели на дистанционное обучение. Однако с 16 ноября, по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ученики 11-х классов были выведены с дистанта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter