В Екатеринбурге на карантин закрывают часть школьных классов и групп в детских садах

В Екатеринбурге на карантин закрывают часть школьных классов и групп в детских садах

Сегодня, 09:03Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в 16 ноября несколько школ были переведены на дистанционное обучение, не успев вернуться с каникул.

Из-за сложной обстановки с коронавирусом в городе были переведены на удаленку девять классов из семи школ.

Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городской департамент образования, из-за неблагополучной обстановки с COVID-19 были закрыты 49 групп в 40 детских садах, 39 групп в 29 садиках отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Ранее стало известно, что ученики первых-пятых классов будут учиться в обычном режиме. Остальных школьников перевели на дистанционное обучение. Однако с 16 ноября, по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ученики 11-х классов были выведены с дистанта.

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