В Екатеринбурге на карантин закрывают часть школьных классов и групп в детских садах

Ранее стало известно, что ученики первых-пятых классов будут учиться в обычном режиме. Остальных школьников перевели на дистанционное обучение. Однако с 16 ноября, по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ученики 11-х классов были выведены с дистанта.