В Свердловской области заболеваемость пневмонией возросла почти в четыре раза

Заболеваемость пневмонией среди свердловчан возросла в 3,6 раза по сравнению со среднемноголетним уровнем.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора Свердловской области, данный показатель возрос на 22% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднеобластного показателя в 1,5 и более раза зафиксировано в 16 населенных пунктах региона. Кроме того, в области с 9 по 15 ноября выявлено более 33,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Данный показатель составляет 85,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидпорога на 53,4%. Напомним, в Свердловской области продолжает расти и заболеваемость коронавирусом. Так, за прошлые сутки было подтверждено 349 случаев заражения. В общей сложности число заболевших превысило 40 тысяч человек.

