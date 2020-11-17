В Свердловской области заболеваемость пневмонией возросла почти в четыре раза

В Свердловской области заболеваемость пневмонией возросла почти в четыре раза

Сегодня, 15:47Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Заболеваемость пневмонией среди свердловчан возросла в 3,6 раза по сравнению со среднемноголетним уровнем.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора Свердловской области, данный показатель возрос на 22% по сравнению с прошлой неделей.

Превышение среднеобластного показателя в 1,5 и более раза зафиксировано в 16 населенных пунктах региона.

Кроме того, в области с 9 по 15 ноября выявлено более 33,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Данный показатель составляет 85,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидпорога на 53,4%.

Напомним, в Свердловской области продолжает расти и заболеваемость коронавирусом. Так, за прошлые сутки было подтверждено 349 случаев заражения. В общей сложности число заболевших превысило 40 тысяч человек.

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