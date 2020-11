В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди детей

За минувшую неделю в Свердловской области возрос процент заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Теперь процент заболеваемости среди юных уральцев составляет 11,8%, когда неделю назад было отмечено снижение (8,1%). Допускается, что процент возрос в связи с возвращением части школьников обратно в образовательные учреждения. Наибольшее число заболевших вновь зафиксировали среди граждан от 30 до 49 лет. На прошедшей неделе это было 41,9%, что почти совпало с числом на предыдущей неделе - 41,3%. Далее по числу заражений идут уральцы в возрасте от 50 до 64 лет. Их доля составила 23%, на прошлой неделе было 25,3%. Заболеваемость среди свердловчан старше 65 лет, входящих в зону риска, продолжает снижаться: на данный момент показатель составляет 12,7%. В конце октября наблюдалось свыше 18%. Наименьшим образом заболеванию подвержены молодые пациенты от 18 до 29 лет. Их доля составила 10,7%. Напомним, в начале ноября стало известно, что Свердловской области изменят порядок госпитализации детей с коронавирусом. Детей с пневмонией, ОРВИ, гриппом и COVID-19 начнут распределять по больницам в другом порядке.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter