Кража 320 доз вакцины из поликлиники на Тагилстрое в Тагиле не вызвала дефицита

Кража 320 доз вакцины из поликлиники на Тагилстрое в Тагиле не вызвала дефицита
Кража 320 доз вакцины из поликлиники на Тагилстрое в Тагиле не вызвала дефицита
Сегодня, 15:49Здоровье и экологияФото: 1MI
После того, как 16 ноября была украдена вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) из поликлиники № 2 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, дефицита не наблюдается.

В ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил» вакцина имеется в достаточном количестве, поставка осуществляется в соответствии с разнарядкой, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе больницы.

Там отметили, что на данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия.

Напомним, о пропаже 320 доз вакцины от коронавируса из поликлиники № 2 в Нижнем Тагиле стало известно утром 16 ноября. На данный момент полицейские выясняют, имеется ли в учреждении система видеонаблюдения, у кого из сотрудников был доступ к кабинету с вакциной. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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