Куда обращаться по вопросам сбора и вывоза мусора в частном секторе в Тагиле и ГГО

В частном секторе сбор мусора происходит двумя способами:
В настоящее время работа по мешковому сбору мусору практически отлажена, говорят жители микрорайонов Голый Камень, Пырловка и Кирпичный, а вот на контейнерных площадках возникают проблемы.
Захламление контейнерных площадок нередко вызывает недовольство жителей частных секторов. Так, у баков на ул. Заречной, 88 в микрорайоне Кирпичный часто лежат мешки с мусором.
Мимо контейнеров был навален мусор, но его сразу убирают. Баки полные были, какой-то период не вывозили, говорит местный житель Алексей.
На вопрос — Кто следит за контейнерными площадками? — несколько местных жителей не смогли ответить. Хотя часто возмущения звучат в адрес регоператора «Рифей».
За содержанием контейнерных площадок следят собственники участка, на котором расположены баки. В частном секторе — это администрация районов, в многоквартирном доме — УК или ТСЖ, на территории садов или дачных поселений — потребители.
Региональный оператор отвечает исключительно за обращение с ТКО, и лишь с момента погрузки в мусоровоз в местах накопления мусора.
На пересечении ул. Носова и Висимская в микрорайоне Голый Камень установлено пять контейнеров для накопления ТКО и один бункер. Проблема, по словам местных жителей, — бродячие собаки, которые разрывают мешки и раскидывают мусор по площадке.
Собаки постоянно растаскивают мусор. А бункер переполнен, потому что все стараются именно его заполнять, говорит местный житель Михаил.
Действительно, по приезде редакции TagilCity.ru был заполнен лишь один из пяти баков, а мусорные пакеты находились в бункере для крупных бытовых отходов. Проблему с раскиданным мусором могут решить сами жители. Для этого достаточно складывать мешки в баки и закрывать контейнеры крышкой. Собаки не смогут достать мешки, а мусорный запах не привлечет уличных животных к местам скопления ТКО.
На контейнерной площадке по адресу ул. Носова — Висимская регулярно возникал вопрос переполнения — 4 баков не хватало, поэтому для предотвращения захламления в данном месте накопления региональный оператор установил дополнительно еще один контейнер и бункер для сбора крупногабаритного мусора. К крупногабаритным твердым коммунальным отходам относятся старая мебель и бытовые приборы. Вывоз содержимого бункера проводится по мере заполнения. Обращаем внимание жителей, что строительные отходы, автошины и ветки не относятся к твердым коммунальным отходам, образованным внутри помещений, поэтому складывать их в бункер не нужно,рассказали в пресс-службе регионального оператора «Рифей».
Часто проблемы создают сами люди. Так, жители Новой Кушвы не всегда складывают мусорные мешки в баки. Тут же появляются бродячие собаки, которые раскидывают мусор по контейнерной площадке. Свободный доступ к отходам привлек еще одну неприятность — крыс. Но и этот факт не заставил жителей соблюдать порядок.
Жители иногда сами создают проблемы. Женщина видит, что сидит крыса. Не подошла к контейнеру, бросила мешок, он упал возле бака. Он так и лежит потом. Или там собака находится, жильцы бросают пакет, а он мимо падает. Люди сами создают эти свалки. Я уже ругалась, и собрания мы проводили. Но они не кидают так, как надо. Мы привыкли, что пришла машина, закинул — чистота и порядок вокруг, рассказала редакции TagilCity.ru председатель ТОСа «Новокушвинский» Валентина Харисова.
С ее слов, жителей также возмущает расположение контейнерных площадок. На ул. Большевицкой, 12 соблюдена дистанция в 20 м от частного дома. Но рядом находится детская площадка. Жалуется и местная жительница, которая устала смотреть из окна на контейнерную площадку.
А вот собственники частных домов ТОСа «Пограничный» при установке контейнерных площадок договорились об их расположении.
У нас не бывает проблем. Когда площадки планировали, были вопросы у жителей. Мы обговорили и перенесли с архитектором района площадки. Одну на другую сторону дороги, чтоб она была не перед дверьми дома. Вторую площадку мы развернули, чтобы она не смотрела на дом, так житель этого дома еще и за ней следит, рассказал председатель ТОСа «Пограничный» Михаил Карпов.
Покрышки, ветки и деревья не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому региональный оператор не вправе их вывозить. Однако жители некоторых микрорайонов все равно складируют покрышки или срубленные деревья рядом с контейнерами.
Так, возле дома № 18 на ул. Гранитной в микрорайоне Голый Камень во время приезда редакции TagilCity.ru стоят пустые баки для сбора ТКО. Вне контейнерной площадки на участке, не предназначенном для складирования отходов, размещены навалы веток. Подобные накопления мусора являются несанкционированной свалкой, ликвидировать которую закон обязывает собственников земли в 30-дневный срок после получения уведомления от регионального оператора. Если свалка не убрана за 30 дней, регоператор вывозит отходы за свой счет и взыскивает затраты в судебном порядке.
Свалки покрышек у мест сбора мусора мы обнаружили на ул. Апрельской, 2 на Пырловке и Краснознаменной, 2 в микрорайоне Кирпичный.
Скорее всего шины выкидывают, когда мимо едут. Многие же клумбы из них делают, поэтому покрышки кладут перед баками, но кто-то их убирает за площадки, говорит житель микрорайона Кирпичный — Кирилл.
Шины относятся к четвертому классу опасности. Они выделяют токсины, которые могут вызвать рак, импотенцию и повреждение внутренних органов. Поэтому их необходимо сдавать в компанию по утилизации покрышек.
При бесконтейнерном вывозе ТКО на улицы частного сектора приезжает мусоровоз, жителям остается вынести и поместить в кузов накопившиеся мешки. Для каждого района администрация Нижнего Тагила опубликовала график вывоза ТКО, согласно которому спецтехника приезжает дважды в неделю — в будний и выходной день.
Никаких проблем с мешковым сбором мусора — со слов жителей микрорайонов Кирпичный, Пырловка и Голый Камень — не возникает. Спецтехника приезжает в удобное время, если же мусор скапливается, можно отнести его на ближайшую контейнерную площадку.
Машина подходит, забирает мусор. И везде контейнеры поставлены. Любым способом можно, кого как устраивает. Пенсионерам, например, удобнее в контейнеры мусор выкинуть, рассказала жительница Пырловки Людмила.
В пригороде чаще организован контейнерный сбор мусора, однако в некоторых селах также осуществляется мешковой вывоз ТКО, график которого опубликован на сайте администрации округа.
Со слов эколога Юлии Селивановой, проблемы возникли только на улице Школьной в селе Покровское. Недавно обновился СанПиН, поэтому площадку с баками пришлось ликвидировать. Сейчас управление хозяйством ГГО договаривается с регоператором об организации бесконтейнерного сбора мусора.
Согласно федеральному закону № 131 муниципалитет участвует в организации по сбору, накоплению, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, сказала редакции TagilCity.ru эколог из управления хозяйством ГГО Юлия Селиванова.