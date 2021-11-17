Преподаватели УрГЭУ без прививок отстранены от работы без зарплаты в Екатеринбурге

За уже отработанные ранее часы (до отстранения) преподавателям УрГЭУ также отказываются платить. Если же сотрудник ВУЗа поставит себе прививку и пройдет медкомиссию, то деньги ему обещают заплатить и вернуть к преподавательской деятельности, сообщает E1 со ссылкой на источник.
У преподавателей по 12–13 пар в неделю минимум, плюс все проверки, подготовка, остаются только безумцы. Заработная плата доцента — 20 тысяч рублей. На репетиторство очередь. Сидя дома, можно работать только на себя без прививок, отчетов, бумаг,рассказал изданию инсайдер.
Ранее студенты УрГЭУ жаловались, что в стенах ВУЗа не соблюдаются антиковидные меры, все ходят без масок, а сама маска нужна только для входа в здание. Учащиеся требовали перевести их на дистант, но пока они учатся очно. Похожая ситуация сложилась и в некоторых других ВУЗах Екатеринбурга.