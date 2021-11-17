Преподаватели УрГЭУ без прививок отстранены от работы без зарплаты в Екатеринбурге

Преподаватели УрГЭу, не поставившие себе прививки против COVID-19, отстранены от работы без сохранения заработной платы. Вести лекции удаленно им также запрещено.

За уже отработанные ранее часы (до отстранения) преподавателям УрГЭУ также отказываются платить. Если же сотрудник ВУЗа поставит себе прививку и пройдет медкомиссию, то деньги ему обещают заплатить и вернуть к преподавательской деятельности, сообщает E1 со ссылкой на источник. У преподавателей по 12–13 пар в неделю минимум, плюс все проверки, подготовка, остаются только безумцы. Заработная плата доцента — 20 тысяч рублей. На репетиторство очередь. Сидя дома, можно работать только на себя без прививок, отчетов, бумаг,рассказал изданию инсайдер. Ранее студенты УрГЭУ жаловались, что в стенах ВУЗа не соблюдаются антиковидные меры, все ходят без масок, а сама маска нужна только для входа в здание. Учащиеся требовали перевести их на дистант, но пока они учатся очно. Похожая ситуация сложилась и в некоторых других ВУЗах Екатеринбурга.

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