В Екатеринбурге появился свой Хатико (ФОТО, ВИДЕО)

Уже несколько недель екатеринбуржцы ежедневно видят одну и ту же собаку, которая бегает по обочине в районе развязки Расточная — Серовский тракт. Видеозапись, на которой в разные дни животное находится то по одну, то по другую сторону дороги, выложил на YouTube житель города Данис Низаев.

Корреспондент Портала 66.ru выехал на место и убедился, что собака действительно находится там. Выяснилось, что Хатико, как уже успели прозвать ее пользователи интернета, — девочка. На дворняге нет ошейника, близко к себе она никого не подпускает, сразу начинает рычать.

Что собака делает здесь так долго, не очень понятно. Недалеко от места ее ночлега лежат кости, видимо, ее кто-то прикармливает.