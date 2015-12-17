В Екатеринбурге появился свой Хатико (ФОТО, ВИДЕО)
Дворнягу прикармливают проезжающие мимо автомобилисты, но чья она и почему живет возле дороги, никто не знает.
Уже несколько недель екатеринбуржцы ежедневно видят одну и ту же собаку, которая бегает по обочине в районе развязки Расточная — Серовский тракт. Видеозапись, на которой в разные дни животное находится то по одну, то по другую сторону дороги, выложил на YouTube житель города Данис Низаев.
Корреспондент Портала 66.ru выехал на место и убедился, что собака действительно находится там. Выяснилось, что Хатико, как уже успели прозвать ее пользователи интернета, — девочка. На дворняге нет ошейника, близко к себе она никого не подпускает, сразу начинает рычать.
Что собака делает здесь так долго, не очень понятно. Недалеко от места ее ночлега лежат кости, видимо, ее кто-то прикармливает.
Беспокоясь за судьбу четвероногого, мы позвонили в екатеринбургский фонд «Зоозащита». Директор фонда Анна Вайман рассказала, что ее коллеги сейчас как раз занимаются поисками собаки, которую екатеринбуржцы регулярно видят на дороге между Верхней Пышмой и поселком Балтым. Анна предполагает, что речь может идти об одном и том же животном. Если все сложится удачно, то дворнягу отловят и поместят в питомник.