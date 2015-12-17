В Нижнем Тагиле все детские больницы будут объединены в одну

12 декабря Правительство Свердловской области выпустило постановление, согласно которому в Нижнем Тагиле создаётся единая детская больница. Под брендом Детская городская больница ранее объединились три стационара, теперь «большую семью» дополнили две поликлиники Тагилстроевского района.

Сильнее всего перемены коснутся родителей и детей, проживающих на ГГМ, Тагилстрое и Руднике.

На практике это будет означать то, что на местах будет осуществляться только общий поликлинический приём, останутся некоторые, наиболее востребованные процедуры. Узкие же специалисты будут доступны там, где они работают, а не по месту жительства пациентов.

С одной стороны, возможным плюсом можно назвать то, что единой медицинской структурой проще управлять, с другой, у многих тагильчан ещё свежи воспоминания о тех временах, когда врачи узких детских специальностей были в поликлиниках на местах, пусть и принимали не каждый день.

Так или иначе, то, как это отразится на качестве оказываемых населению услуг здравоохранения - покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru. Наша редакция желает тагильчанам и их детям крепкого здоровья. Тогда не понадобятся ни врачи общей практики, ни узкие специалисты.