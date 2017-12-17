Продажа легальных ёлок стартовала в Свердловской области

Цена ели в зависимости от размера составляет от 33 до 165 рублей.





Срубить ёлку в лесу можно самостоятельно, передает «Областная газета», однако, прежде необходимо обратиться в лесничество. Для легального получения ёлки нужно оформить договор купли-продажи.



Рубка новогоднего дерева разрешена исключительно в специально отведенных местах: в противопожарных разрывах, под линиями электропередач, вблизи нефте- и газопроводов, а также около автодорог.