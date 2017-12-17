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Новости Нижнего Тагила

Продажа легальных ёлок стартовала в Свердловской области

17 декабря 2017, 09:30Добавить новость
закон,насилие,Новый год,праздник,Свердловская область,лесничество,елка,живая елка
16 декабря в Свердловской области стартовала реализация елей. Легальной продажей занимаются лесничества Среднего Урала.

Цена ели в зависимости от размера составляет от 33 до 165 рублей.

Срубить ёлку в лесу можно самостоятельно, передает «Областная газета», однако, прежде необходимо обратиться в лесничество. Для легального получения ёлки нужно оформить договор купли-продажи.

Рубка новогоднего дерева разрешена исключительно в специально отведенных местах: в противопожарных разрывах, под линиями электропередач, вблизи нефте- и газопроводов, а также около автодорог.

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