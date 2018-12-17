Редкий зверь: росомаха попала под прицел видеоловушки в Висимском заповеднике
Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: «Областная Газета»
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На записях видеоловушки Висимского заповедника специалисты обнаружили росомаху.
По словам специалистов редкое животное попало на видеозапись на склоне двух Сутуков – Малого и Липового. Впервые сотрудники биосферного заповедника заметили животное на дороге у северной границы заповедника 18 сентября, а 30 сентября животное попало в объектив камеры.
Видео
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Видео: youtube.com
По словам работников заповедника, это один и тот же зверь. Кроме росомахи на записи камер попались также лоси, кабаны и волки, а также птица зарянка, сообщает «Областная газета».
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