Редкий зверь: росомаха попала под прицел видеоловушки в Висимском заповеднике

По словам специалистов редкое животное попало на видеозапись на склоне двух Сутуков – Малого и Липового. Впервые сотрудники биосферного заповедника заметили животное на дороге у северной границы заповедника 18 сентября, а 30 сентября животное попало в объектив камеры.

По словам работников заповедника, это один и тот же зверь. Кроме росомахи на записи камер попались также лоси, кабаны и волки, а также птица зарянка, сообщает «Областная газета».