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Редкий зверь: росомаха попала под прицел видеоловушки в Висимском заповеднике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Редкий зверь: росомаха попала под прицел видеоловушки в Висимском заповеднике

Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: «Областная Газета»
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