Свиной грипп обнаружен у годовалого ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 14:53Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свиной грипп диагностирован у годовалого ребенка, поступившего в больницу Екатеринбурга с воспалением легких.
Сюжеты: Екатеринбург
Первый случай заболевания в этом году вирусом H1N1 зарегистрирован в столице Урала. Свиным гриппом заболел годовалый малыш, которого доставили в больницу с диагнозом «воспаление легких». Известно, что малыш не был привит от гриппа.
На прошлой неделе в больницы Екатеринбурга с диагнозом «грипп» поступили двое пациентов, пишет «Комсомольская Правда».
Медики напоминают, чтобы выработать иммунитет и избежать серьезных последствий заболевания, необходимо делать профилактические прививки.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей