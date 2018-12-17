Загрязняет? «Водоканал» в Екатеринбурге не выполнил предписание Росприроднадзора

Внеплановая проверка прошла в МУП «Водоканал» в Екатеринбурге. Росприроднадзор проверил исполнение предписаний по ранее установленным нарушениям.

В ходе проверки Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу установил, что МУП не выполнил предписание от 20 октября 2018 года. Нарушения, согласно документу, должны были быть устранены до 19 ноября 2018 года.

Согласно предписанию, «Водоканал» должен был соблюдать нормативы предельно допустимых выбросов от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на производственной площадке Южных очистных сооружений в соответствии с утвержденным разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ. Однако, на момент внеплановой проверки, нарушение не было устранено.