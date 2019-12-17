Россияне связывают свое плохое самочувствие с неправильным питанием
Сегодня, 10:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Двое из пяти опрошенных россиян связывают свое плохое самочувствие с неправильным рационом питания, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на данные исследования Росстата.
Среди болезней, вызванных неправильным питанием, россияне называют наиболее часто нарушения в работе ЖКТ и повышенное артериальное давление. На последнее пожаловались 28% респондентов. 46% опрошенных назвали свое здоровье хорошим.
Каждый девятый респондент признался, что у него повышен уровень холестерина. Наиболее это беспокоит граждан старше 55 лет. 15% опрошенных пожаловались на болезни ЖКТ, 6% рассказали о повышенном уровне сахара в крови или диабете. Отмечено, что люди с повышенной массой тела оцениваю свое здоровье также, как и люди с нормальным весом.
В опросе приняли участие около 96,4 тысячи респондентов в возрасте от трех лет.
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