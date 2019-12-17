Россияне связывают свое плохое самочувствие с неправильным питанием

Каждый девятый респондент признался, что у него повышен уровень холестерина. Наиболее это беспокоит граждан старше 55 лет. 15% опрошенных пожаловались на болезни ЖКТ, 6% рассказали о повышенном уровне сахара в крови или диабете. Отмечено, что люди с повышенной массой тела оцениваю свое здоровье также, как и люди с нормальным весом.