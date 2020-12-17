Синоптики рассказали о надвигающихся на Урал аномальных морозах

На юге европейской части России снова формируется антициклон, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, если в четверг в Приволжском федеральном округе и Урале температура превышает норму на три-пять градусов, то к субботе ожидается падение ниже нормы на шесть-восемь градусов.