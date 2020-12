Синоптики рассказали о надвигающихся на Урал аномальных морозах

На этой недели в нескольких российских регионах ожидается падение температуры с аномально высокой до аномально низкой.

На юге европейской части России снова формируется антициклон, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, если в четверг в Приволжском федеральном округе и Урале температура превышает норму на три-пять градусов, то к субботе ожидается падение ниже нормы на шесть-восемь градусов. В Свердловской области и Татарстане температура снизится до 16-20 градусов. Вильфанд отметил, что в большинстве регионов зима ожидается теплая. Однако в некоторых районах будет морозно.

