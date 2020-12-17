Свердловские власти утвердили пятилетнюю программу модернизации здравоохранения

Свердловские власти утвердили пятилетнюю программу модернизации здравоохранения

Сегодня, 13:09Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области была утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Программа направлена на обеспечение доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах. В частности, планируется обеспечить транспортную доступность поликлиник, оснастить их оборудованием для оказания медпомощи инвалидам и устранить дефицит кадров. Кроме того, программа предполагает вовлечение частных организаций в оказание медико-социальных услуг лицам старше 65 лет.

В части конкретных мероприятий значатся устранение аварийных зданий больниц, которым нужен ремонт или капремонт, снижение числа медоборудования, используемого более 10 лет, а также сокращение сроков ожидания дорогостоящих диагностических исследований.

На реализацию программы выделено 17,5 миллиарда рублей, более 16 из них выделено из федерального бюджета.

Напомним, планировалось, что реализация программы начнется с 1 июля 2020 года. Однако сроки были перенесены на 1 января 2021 года.

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