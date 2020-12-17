Свердловские власти утвердили пятилетнюю программу модернизации здравоохранения

Программа направлена на обеспечение доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах. В частности, планируется обеспечить транспортную доступность поликлиник, оснастить их оборудованием для оказания медпомощи инвалидам и устранить дефицит кадров. Кроме того, программа предполагает вовлечение частных организаций в оказание медико-социальных услуг лицам старше 65 лет.