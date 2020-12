В Нижнем Тагиле, а также по всей Свердловской области, было отменено предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия в регионе сохранялись в течение двух недель.

Ранее синоптики два раза продлевали предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе. Так, сначала предупреждение было объявлено с 4 по 11 декабря, а затем его продлили до 16 декабря. Напомним, синоптики также спрогнозировали похолодание до аномально низких температур в Свердловской области к концу недели. Синоптики рассказали о надвигающихся на Урал аномальных морозах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter