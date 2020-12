В Свердловской области за сутки снова подтверждено почти 400 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки 16 по 17 декабря подтверждено еще 397 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области приближается к отметке 53 тысячи человек. В Екатеринбурге за сутки подтверждено больше всего случаев. Там инфекция выявлена у 222 человек. Остальные зараженные являются жителями Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 53 933 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что у 652 человек состояние расценивается как тяжелое, из них 366 находятся в реанимации, в том числе 242 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 3588 человек. В целом по России за сутки оперативный штаб подтвердил 28 214 случаев заболевания COVID-19, из них у 5239 человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Всего в стране с начала пандемии выявлено 2 762 668 случаев коронавируса. Число выздоровевших пациентов в Свердловской области превысило 45 тысяч человек. Так, за сутки в регионе из больниц после лечения были выписаны 405 человек. В общей сложности выздоровели 45 222 человека. В России количество выздоровевши достигло 2 202 540 человек, из них 26 640 — за последние сутки. Еще 15 человек скончались от коронавируса в Свердловской области. Общее число летальных случаев составляет 1279 человек. В России за сутки зарегистрировано 587 летальных исходов. Всего за время пандемии скончались 49 151 человек.

