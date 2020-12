В центре Нижнего Тагила появился новый контейнер для раздельного сбора пластика

16 декабря в Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Ленина, 34 экологи установили контейнер для раздельного сбора пластика в рамках проекта «Разделяй».

На данный момент в центре Нижнего Тагила уже установлены пять контейнеров для раздельного сбора пластика, планируется поставить еще 25, рассказал координатор в УрФО ВОД «Волонтеры Экологи», депутат Молодежного парламента Свердловской области Дмитрия Арды. На контейнере размещены две таблички с информацией о том, как правильно нужно подготовить пластик для дальнейшей переработки. Бутылки рекомендуют смять, чтобы увеличить вместимость контейнера. Также туда не нужно кидать ничего лишнего. У людей есть мнение, что любой пластик попадает в переработку, на самом деле это не так. Не любой пластик для этого подходит, в основном перерабатываются ПЭТ-бутылки,рассказал в беседе с редакцией TagilCity.ru Дмитрий Арды. Он пояснил, что на контейнере размещена информация о том, сколько квадратных метров Земли будет спасено и насколько сохраняется место на свалке. Попадая на полигоны, пластик разлагается от 100 до 500 лет в зависимости от своей фракции. Также «Волонтеры Экологи» представили платформу, с помощью которой жители Нижнего Тагила могут отслеживать местоположение специальных контейнеров для раздельной утилизации пластика. За сортировку пластика жители тагильских дворов получат бонусы от партнеров проекта. Вознаграждение, конечно не такое большое, как хотелось бы, так как цена на пластик не самая высокая. Но по истечение года-полутора во дворах у людей, которые сортируют пластик, начнут появляться объекты инфраструктуры, либо вырученные деньги будут направляться на погашение общедомовых расходов,пояснил Арды.

