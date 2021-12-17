Евгений Куйвашев ответил на вопрос про грязную воду в Ревде

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему вода из-под крана в Ревде имеет плохой запах и цвет. На это ему пожаловался один из местных жителей.

По словам уральца, ситуация с водой осложнена с октября текущего года. Куйвашев рассказал, что на обновления коммунальных сетей уходят большие деньги, однако это не помогает достичь эффекта в короткие сроки. Например, не так давно в Ревде после реконструкции заработал комплекс водоподготовки. Ранее вода очищалась жидкой хлоркой. Губернатор напомнил, что на качество воды также влияет состояние сетей. Из-за большой скорости воды случилось отслоение отложений, находящихся на стенах труб. Куйвашев заверил, что в Ревде отдел Роскомнадзора и лаборатория «Водоканала» продолжают держать под контролем все санитарно-химические показатели воды в сети. Этот вопрос в введении муниципалитета. Вариантов финансирования несколько, их нужно проработать,написал Куйвашев на своей личной странице в Instagram. Напомним, в 2022 году «Водоканал-НТ» планирует проводить контроль качества питьевой воды и водоисточников Тагила. На эти цели будет потрачено два миллиона рублей. На поиск в тагильской воде глистов и тяжелых металлов «Водоканал-НТ» потратит 2 млн

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