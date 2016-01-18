Свиной грипп в Екатеринбурге: первая заразившаяся до сих пор в реанимации

Екатеринбурженка заболела гриппом типа А (H1N1) pnd9 в первые дни 2016 года. Некоторое время женщина пыталась лечиться дома, но безрезультатно, к медикам она поступила уже в крайне тяжелом состоянии. У пациентки пневмония, многочисленный сепсис. Она находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких.

Сегодня состояние здоровья пациентки врачи ГКБ №40 оценивают как стабильно тяжелое, не делая никаких прогнозов.

Напомним, случаи заболевания свиным гриппом были отмечены в нескольких регионах РФ. Так, в Ульяновской области заболела двухгодовалая девочка, в Окружной клинической больнице в Ханты-Мансийске введен карантин как мера профилактики распространения гриппа, в Чите объявлено о предэпидемической ситуации, в Ростовской области зафиксирован первый смертельный случай: дальнобойщик вернулся из Ростова домой в Новый Уренгой и заболел. Грипп быстро перерос в тяжелую пневмонию. В Тюменской области введен обязательный масочный режим: с сентября 2015 года зафиксировано аж 47 случаев заболевания опасным гриппом.

Виной всему вирус гриппа типа А(Н1N1). К счастью, в вакцине против гриппа этого года штамм этого вируса как раз и присутствует (ВОЗ разрабатывает состав вакцины ежегодно). Прививки в этом году сделали более 32% населения России, и более 40% населения Свердловской области. Это позволит сдержать эпидемию.

В Свердловской области бесплатно могут сделать прививку от гриппа пенсионеры, беременные, дети, студенты.