Доля российских лекарств на рынке достигла 84% в 2017 году
18 января, 23:05Здоровье и экология
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Российские лекарства вытесняют с рынка иностранные. Доля отечественных препаратов возросла до рекордных 84%.
Показатель доли российских лекарств на рынке равный 84% является рекордным за всю истории измерений.
При этом, сообщают «Известия», рост должен продолжится в 2018 году и достигнуть к концу года 90%.
Увеличение доли отечественных препаратов позволит снизить цены на жизненно важные лекарства, полагают специалисты Минздрава и Минпромторга.
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