В Екатеринбурге переболевших коронавирусом медиков все равно привлекают к вакцинации

В Екатеринбурге медиков, которые уже переболели коронавирусом, заставляют делать прививку.

По словам одного из врача, на работе объявили, что отказаться нельзя, наличие антител не имеет значения. А я переболела буквально в конце декабря, меня выписали 31-го числа. И не я одна такая из медиков,рассказала женщина Е1. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что прививка будет добровольной, однако он однозначно высказался по вопросу вакцинации работников профессий, которые связанны с социальным обеспечением. Переболевшему медику нужно сдать анализ на титр антител, считает медицинский юрист Марина Агапочкина. По нему можно будет определить наличие иммунитета. Если антитела есть, то смысла в вакцинации нет. В ряде работ и профессий при отсутствии прививки, которая внесена в календарь по эпидпоказаниям, могут не допустить к работе. Но в отношения коронавируса, я полагаю, должны быть дополнительные разъяснения,пояснила юрист. С юридической точки зрения избежать вакцинации шансов практически нет, считает другой медицинский юрист Вадим Коротаев. Он рассказал, что в постановлении правительства нет уточнений о наличии антител, к тому же они не стойкие. Единственный способ избежать вакцинации — найти медицинские противопоказания, которых опять же нет, потому что они не изучены,сказал Коротаев. Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter