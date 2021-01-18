В Екатеринбурге переболевших коронавирусом медиков все равно привлекают к вакцинации

В Екатеринбурге переболевших коронавирусом медиков все равно привлекают к вакцинации

Сегодня, 12:44Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге медиков, которые уже переболели коронавирусом, заставляют делать прививку.

По словам одного из врача, на работе объявили, что отказаться нельзя, наличие антител не имеет значения.

А я переболела буквально в конце декабря, меня выписали 31-го числа. И не я одна такая из медиков,рассказала женщина Е1.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что прививка будет добровольной, однако он однозначно высказался по вопросу вакцинации работников профессий, которые связанны с социальным обеспечением.

Переболевшему медику нужно сдать анализ на титр антител, считает медицинский юрист Марина Агапочкина. По нему можно будет определить наличие иммунитета. Если антитела есть, то смысла в вакцинации нет.

В ряде работ и профессий при отсутствии прививки, которая внесена в календарь по эпидпоказаниям, могут не допустить к работе. Но в отношения коронавируса, я полагаю, должны быть дополнительные разъяснения,пояснила юрист.

С юридической точки зрения избежать вакцинации шансов практически нет, считает другой медицинский юрист Вадим Коротаев. Он рассказал, что в постановлении правительства нет уточнений о наличии антител, к тому же они не стойкие.

Единственный способ избежать вакцинации — найти медицинские противопоказания, которых опять же нет, потому что они не изучены,сказал Коротаев.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19.

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