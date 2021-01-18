В Екатеринбурге переболевших коронавирусом медиков все равно привлекают к вакцинации

По словам одного из врача, на работе объявили, что отказаться нельзя, наличие антител не имеет значения.
А я переболела буквально в конце декабря, меня выписали 31-го числа. И не я одна такая из медиков,рассказала женщина Е1.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что прививка будет добровольной, однако он однозначно высказался по вопросу вакцинации работников профессий, которые связанны с социальным обеспечением.
Переболевшему медику нужно сдать анализ на титр антител, считает медицинский юрист Марина Агапочкина. По нему можно будет определить наличие иммунитета. Если антитела есть, то смысла в вакцинации нет.
В ряде работ и профессий при отсутствии прививки, которая внесена в календарь по эпидпоказаниям, могут не допустить к работе. Но в отношения коронавируса, я полагаю, должны быть дополнительные разъяснения,пояснила юрист.
С юридической точки зрения избежать вакцинации шансов практически нет, считает другой медицинский юрист Вадим Коротаев. Он рассказал, что в постановлении правительства нет уточнений о наличии антител, к тому же они не стойкие.
Единственный способ избежать вакцинации — найти медицинские противопоказания, которых опять же нет, потому что они не изучены,сказал Коротаев.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19.